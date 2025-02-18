Как изменились цены на машины в начале февраля

В первой половине последнего месяца зимы цены изменились у автомобилей пяти брендов. По данным агентства АВТОСТАТ, за период с 1 по 15 февраля 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили изменились у пяти марок, официально представленных на российском рынке.