Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на машины в начале февраля

Как изменились цены на машины в начале февраля

В первой половине последнего месяца зимы цены изменились у автомобилей пяти брендов. По данным агентства АВТОСТАТ, за период с 1 по 15 февраля 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили изменились у пяти марок, официально представленных на российском рынке.

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