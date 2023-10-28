Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кедми: Бомбим и будем бомбить, мирные жители Газы — не наша проблема

Кедми: Бомбим и будем бомбить, мирные жители Газы — не наша проблема

Яков Кедми. Иллюстрация: скриншот трансляции Первого канала Мирное население Газы само виновато в том, что гибнет сейчас под ударами израильской армии.

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Комментарии
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Елена Киршанская
Сионисты всегда  и были антисимитами.  Это и есть их природа  &quot;&quot;&quot; Во главе государства Израиль не стоят представители трудящихся. Мы все видели, как буржуазия европейских стран с их большими традициями, с их старой государственностью предала национальные интересы во имя доллара. Могут ли советские люди рассчитывать, что буржуа Израиля окажется совестливее и прозорливее, нежели буржуа Франции или Италии? Вряд ли. Мы доверяем народам, но если в Израиле народ сражается и отважно сражается, то это не значит, что народ там управляет&quot;&quot;&quot; Илья Эренбург.
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1 д.
леонид рыбаков
ТОЛЬКО ВОТ РУКОВОДИТЕЛИ ВЫВОДЫ НЕ ДЕЛАЮТ а сколько хозяев военных заводов там живет
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1 д.

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