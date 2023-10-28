Яков Кедми. Иллюстрация: скриншот трансляции Первого канала Мирное население Газы само виновато в том, что гибнет сейчас под ударами израильской армии.
Кедми: Бомбим и будем бомбить, мирные жители Газы — не наша проблема
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Киршанская
Сионисты всегда и были антисимитами. Это и есть их природа """ Во главе государства Израиль не стоят представители трудящихся. Мы все видели, как буржуазия европейских стран с их большими традициями, с их старой государственностью предала национальные интересы во имя доллара. Могут ли советские люди рассчитывать, что буржуа Израиля окажется совестливее и прозорливее, нежели буржуа Франции или Италии? Вряд ли. Мы доверяем народам, но если в Израиле народ сражается и отважно сражается, то это не значит, что народ там управляет""" Илья Эренбург.
Ответить
1 д.
леонид рыбаков
ТОЛЬКО ВОТ РУКОВОДИТЕЛИ ВЫВОДЫ НЕ ДЕЛАЮТ а сколько хозяев военных заводов там живет
Ответить
1 д.
Свежие комментарии