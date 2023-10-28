Кедми: Бомбим и будем бомбить, мирные жители Газы — не наша проблема

Елена Киршанская

Сионисты всегда и были антисимитами. Это и есть их природа """ Во главе государства Израиль не стоят представители трудящихся. Мы все видели, как буржуазия европейских стран с их большими традициями, с их старой государственностью предала национальные интересы во имя доллара. Могут ли советские люди рассчитывать, что буржуа Израиля окажется совестливее и прозорливее, нежели буржуа Франции или Италии? Вряд ли. Мы доверяем народам, но если в Израиле народ сражается и отважно сражается, то это не значит, что народ там управляет""" Илья Эренбург.