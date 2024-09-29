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Культуромания

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Phillips выставит на продажу пять работ из коллекции Марселя Бриента

Phillips выставит на продажу пять работ из коллекции Марселя Бриента

Phillips представляет пять работ из коллекции Марселя Бриента. Первоначальный лот будет представлен на London Modern & Contemporary Art Evening Sale 10 октября, а другие основные работы из коллекции будут представлены на выставке Phillips в отеле Bristol в Париже, а затем будут проданы на аукционе Modern & Contemporary Art Evening and Day Sales в Нью-Йорке 19 и 20 ноября.

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