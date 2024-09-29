Phillips выставит на продажу пять работ из коллекции Марселя Бриента

Phillips представляет пять работ из коллекции Марселя Бриента. Первоначальный лот будет представлен на London Modern & Contemporary Art Evening Sale 10 октября, а другие основные работы из коллекции будут представлены на выставке Phillips в отеле Bristol в Париже, а затем будут проданы на аукционе Modern & Contemporary Art Evening and Day Sales в Нью-Йорке 19 и 20 ноября.