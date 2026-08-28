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Царьград

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Константинов: В сентябре Крым посетят международные наблюдатели

Константинов: В сентябре Крым посетят международные наблюдатели

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в сентябре международные наблюдатели из дружественных стран посетят Крым в рамках выборов в Госдуму, назначенных Президентом России на 18-20 сентября 2026 года.

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