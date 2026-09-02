«Ямалкоммунэнерго» приобретет кроссовер VOLGA, который тестировал Путин

Национализированная ресурсоснабжающая компания «Ямалкоммунэнерго» закупит несколько автомобилей, в том числе кроссовер VOLGA K50, который 28 августа в Нижнем Новгороде тестировал президент России.
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