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Татар-информ

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Олейникова хотели перехватить ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», он выбрал «Рубин»

Олейникова хотели перехватить ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», он выбрал «Рубин»

Фото: pfcks.ru Инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале раскрыл детали трансферной гонки за полузащитником сборной России Иваном Олейниковым.

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