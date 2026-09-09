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РИА Новости: суд в Москве заочно арестовал Буданова за запрещенные методы войны

РИА Новости: суд в Москве заочно арестовал Буданова за запрещенные методы войны

Мосгорсуд заочно обвинил главу офиса президента Украины, бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова в применении запрещенных методов ведения войны.

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