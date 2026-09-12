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ТАСС

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Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 солдат и более 150 беспилотников

Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 солдат и более 150 беспилотников

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили свыше 220 военнослужащих, 86 гексакоптеров и 68 беспилотников самолетного типа.

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