Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 солдат и более 150 беспилотников

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили свыше 220 военнослужащих, 86 гексакоптеров и 68 беспилотников самолетного типа.
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