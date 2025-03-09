🗺❗️Поступает информация об успешном продвижении подразделений российской армии юго-западней Русского Поречного.
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🗺❗️Поступает информация об успешном продвижении подразделений российской армии юго-западней Русского Поречного.