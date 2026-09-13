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Мировое обозрение

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Год до «восстания машин»: создатель Claude предупредил о риске захвата интернета роем ИИ

Год до «восстания машин»: создатель Claude предупредил о риске захвата интернета роем ИИ

Руководитель компании Anthropic Дарио Амодеи выступил с официальным обращением к технологической отрасли, профильным ведомствам и экспертному сообществу.

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