smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...
  • Ольга Кудровец
    Откуда знания черпаем?А не засланный ли...

Daily Mail: в Канаде могут разрешить эвтаназию детям и психическим больным

Daily Mail: в Канаде могут разрешить эвтаназию детям и психическим больным

Канадские политики в настоящее время обдумывают следует ли разрешить эвтаназию для детей и психических больных, 7 июня пишет Daily Mail.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх