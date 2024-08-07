Театр абсурда
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Театр абсурда

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Водитель специально устроил аварию на переезде? Показания машиниста пролили свет на катастрофу в Волгоградской области

Водитель специально устроил аварию на переезде? Показания машиниста пролили свет на катастрофу в Волгоградской области

Фото: Russian Ministry of Emergency Si/Globallookpress Водитель грузовика, который спровоцировал железнодорожную катастрофу в Волгоградской области, мог специально выехать на пути.

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