Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Денвером»

Выездной матч «Миннесоты» закончился со счетом 115:95. На счету Энтони Эдвардса 29 очков, 6 передач и 4 подбора.
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