Лариса Долина снова в списках приставов: на этот раз с неё снимают 4,5 тысячи рублей

Любимая миллионами Лариса Долина снова попала в поле зрения судебных приставов. На этот раз речь идёт о штрафе в 4,5 тысячи рублей, и, судя по всему, исполнительное производство уже запущено на полную катушку.
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