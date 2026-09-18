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FiNE NEWS

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Лариса Долина снова в списках приставов: на этот раз с неё снимают 4,5 тысячи рублей

Любимая миллионами Лариса Долина снова попала в поле зрения судебных приставов. На этот раз речь идёт о штрафе в 4,5 тысячи рублей, и, судя по всему, исполнительное производство уже запущено на полную катушку.

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