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За рулем

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Китайские автомобили вырываются в лидеры по продажам на рынке Европы и даже в Японии

Китайские автомобили вырываются в лидеры по продажам на рынке Европы и даже в Японии

Китайцы захватывают Европу. В Италии Leapmotor T03, по габаритам напоминающий Fiat-500, стал самой востребованной моделью августа.

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