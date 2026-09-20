Китайские автомобили вырываются в лидеры по продажам на рынке Европы и даже в Японии

Китайцы захватывают Европу. В Италии Leapmotor T03, по габаритам напоминающий Fiat-500, стал самой востребованной моделью августа.
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