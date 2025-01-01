В десяти регионах России запретили майнинг криптовалют

Майнинг цифровых валют полностью запрещен с 1 января 2025 года в десяти регионах России и частично еще в трех регионах постановлением правительства России от 23 декабря 2024 года, сообщает портал правовой информации.
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