Задача дня: как продырявить неуязвимого мастера кунг-фу

Молодого шаолиньского монаха Жао Руи из Китая можно с полным правом назвать твердолобым. На появившемся в сети впечатляющем видео он приставляет к своей голове сверло работающей дрели, которая не оставляет даже царапины на коже.
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