Стоимость частных домов в России выросла на 15% по сравнению с 2021 годом

Частные дома в России значительно подорожали за последний год. Бюджетный дом с небольшим участком в Подмосковье подорожал с 20 млн до 25 млн рублей, рассказал в беседе с «Известиями» директор строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.