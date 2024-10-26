Сохранение лица. Как слитая США информация обесценила удар Израиля по Ирану

Тель-Авив собрался с силами и совершил давно ожидаемую и анонсируемую операцию — в ночь на 26 октября израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Тегеране, Карадже и Эсламшехре; отзвуки атак звучали в Мешхеде и Хамадане.