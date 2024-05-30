А у вас так? Психолог Винс назвала 4 признака, что вам повезло с партнером

Отношения с уравновешенной и стабильной личностью — это огромное счастье и везение. Хотя бы потому, что в каждодневной жизни с таким человеком вы всегда будете чувствовать комфорт и спокойствие, а в стрессовых ситуациях знаете, на кого можете опереться.
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