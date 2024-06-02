Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Это фиаско, братан. Самый дорогой проект Пентагона улетел в трубу

Это фиаско, братан. Самый дорогой проект Пентагона улетел в трубу

Пока все западные и небратские СМИ обсуждают возможную отправку истребителей F-16 небратьям (речь идёт о самолётах, впервые поднявшихся в воздух в далёком 1974 году), Соединённые Штаты Америки разбирают полёты новейшего истребителя F-35.

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