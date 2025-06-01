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Всё о женщинах

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РАО оценит влияние игрушки Лабубу на психику ребенка

РАО оценит влияние игрушки Лабубу на психику ребенка

Российская академия образования планирует провести экспертизу популярной игрушки Лабубу. Об этом сообщил ТАСС председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования, академик РАО Александр Савенков.

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