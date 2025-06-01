РАО оценит влияние игрушки Лабубу на психику ребенка

Российская академия образования планирует провести экспертизу популярной игрушки Лабубу. Об этом сообщил ТАСС председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования, академик РАО Александр Савенков.
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