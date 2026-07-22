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«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране — это не оппозиция. Это предатели, преступники»

«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране — это не оппозиция. Это предатели, преступники»

Государственная Дума единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях законы, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении лиц, которые скрываются за пределами России и уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания за ряд правонарушений.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране — это не оппозиция. Это предатели, преступники. - как хорошо охарактеризовали вову ульянова и его шоблу за бугром!!!
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1 м.
Misha Glusch
изловить - сразу на кол, а уж опосля пусть конфисковывают...
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1 м.
cvyurij Цветков
Это только слова. Ничего не изменится. Предвыборная деятельность.
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1 м.