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Новые правила для вкладов создают риски потери льгот для пенсионеров

Новые правила для вкладов создают риски потери льгот для пенсионеров

С начала июля для российских вкладчиков начали действовать новые правила взаимодействия с банками, направленные на повышение прозрачности финансовых продуктов и защиту клиентов от недобросовестных маркетинговых практик.

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