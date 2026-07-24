Новые правила для вкладов создают риски потери льгот для пенсионеров

С начала июля для российских вкладчиков начали действовать новые правила взаимодействия с банками, направленные на повышение прозрачности финансовых продуктов и защиту клиентов от недобросовестных маркетинговых практик.
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