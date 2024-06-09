Министр здравоохранения России рассказал о массовой вакцинации россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что необходимости в массовой вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока нет, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени.
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