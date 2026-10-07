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Регионы России

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Даррин Питерсон стал лидером по очкам в матче «Юта» — «Денвер»

Даррин Питерсон стал лидером по очкам в матче «Юта» — «Денвер»

Защитник команды «Юта Джаз» Даррин Питерсон, выбранный под 2-м номером драфта НБА-2026, провел результативный матч в предсезонной встрече с «Денвером».

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