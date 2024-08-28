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Волшебная комбинация: этот здоровый перекус перед сном снизит давление

Волшебная комбинация: этот здоровый перекус перед сном снизит давление

Уже давно миф, что после шести вечера есть нельзя. Наоборот, легкий ужин за 2-3 часа до сна даже полезен для здоровья; главное, чтобы в его составе были продукты, которые хорошо усваиваются, быстро перевариваются и не задерживаются в желудке.

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