Волшебная комбинация: этот здоровый перекус перед сном снизит давление

Уже давно миф, что после шести вечера есть нельзя. Наоборот, легкий ужин за 2-3 часа до сна даже полезен для здоровья; главное, чтобы в его составе были продукты, которые хорошо усваиваются, быстро перевариваются и не задерживаются в желудке.