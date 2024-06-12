Крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.
Журналист Боуз предрек Украине крах по афганскому сценарию
Комментарии
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Константин Самарин
Раскол вполне возможен, и он выгоден России. Восточная часть Украины, с преобладанием про-российского населения, более-менее лояльно отнесется к тому, что она станет сначала сателлитом России, а потом войдет и в ее состав. А запад, с его про-нацистским настроем, пусть достается Западу. Хотя там тут-же начнутся "терки" между осколеом и Польшей Венгрией, Румынией.
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