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После смертельного нападения медведя на мужчину Словакия разрешила отстрел 350 особей

Словакия одобрила в среду отстрел 350 медведей после последнего нападения со смертельным исходом. Власти заявили, что 59-летний мужчина, чье тело было найдено в центральной Словакии в воскресенье, был, по всей видимости, растерзан лесным хищников.

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