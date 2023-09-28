Технический директор Red Bull рассказал о создании выдающейся машины Формулы-1

Команда Red Bull в 2021 году до последнего боролась с Mercedes за чемпионский титул в Формуле-1. Впервые за много лет у нее появился реальный шанс на победу, и все усилия были сосредоточены на доработке машины.
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