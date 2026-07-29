Украина стала решетом: оружие оттуда скупают преступники по всей Европе

Члены мафиозной группировки "Коза Ностра" заинтересованы в том, чтобы пополнить свой "арсенал оружием высокого качества", в том числе за счет того, что было украдено с российско-украинского фронта, где за четыре года исчезло почти 800 тысяч единиц.