604 беспилотника уничтожили в небе над регионами России, в том числе над Воронежской областью

В ночь на 13 октября силы ПВО РФ перехватили и ликвидировали 604 БПЛА. Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.