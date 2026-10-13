604 беспилотника уничтожили в небе над регионами России, в том числе над Воронежской областью

В ночь на 13 октября силы ПВО РФ перехватили и ликвидировали 604 БПЛА. Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.
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