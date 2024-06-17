140 000 американцев уплатили налоги с помощью бесплатного пилотного проекта IRS, но его будущее неясно

Налоговая служба США (IRS) сообщила, что более 140 000 налогоплательщиков уплатили налоги через новую пилотную программу прямого подачи налоговых деклараций и сэкономили примерно 5,6 миллиона долларов на сборах, которые они в противном случае потратили бы в коммерческих компаниях по подготовке налогов.