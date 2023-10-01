Политолог Оленченко: победа партии Фицо вызывает сдержанный оптимизм

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что партия экс-премьера Словакии Фицо побеждает на парламентских выборах.
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