Неисправности Geely Atlas: типичные отказы двигателей и стояночного тормоза

Для представителей нашего гаражного разночинного сообщества критериями выбора той или иной машины служат максимальная безопасность техники, которая во многом зависит от наличия, вернее, отсутствия типичных неисправностей, начиная с отказов движка, трансмиссии и системы торможения.
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