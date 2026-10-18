Первое и второе места соответственно завоевали женская и мужская сборные России по фехтованию на шпагах на турнире этапа Кубка мира 18 октября в Касабланке (Марокко), информирует пресс-служба Федерации фехтования России.
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