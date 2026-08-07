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Логистический коллапс: Киев потерял почти полмиллиона квадратных метров складов из-за ударов россиян

Логистический коллапс: Киев потерял почти полмиллиона квадратных метров складов из-за ударов россиян

Площадь логистической инфраструктуры Украины, которая была выведена из строя с начала июля, превысила 400 тысяч квадратных метров, пишет украинская версия журнала Forbes .

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