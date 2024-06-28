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Царьград

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Надавить, как на Шойгу, не вышло: После срочного звонка из Пентагона Белоусов отдал приказ по "Жнецам" в Чёрном море

Надавить, как на Шойгу, не вышло: После срочного звонка из Пентагона Белоусов отдал приказ по "Жнецам" в Чёрном море

В Минобороны России отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря - тех самых "Жнецов", что уже несколько месяцев кружат у наших границ.

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Комментарии
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АндрейБорков
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17 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Интересно какой приказ? Топить или просто отгонять?
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17 час.
Nikolay Zakharov
Самое лучшее сбивать,5 лимонный &quot;Жнец&quot;
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6 час.

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