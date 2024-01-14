В России реальные пенсии росли быстрее, чем в США

На начало прошлого года рост пенсионных выплат в нашей стране составил 2,4 процента, следует из мониторинга «РИА Новости» со ссылкой на анализ соответствующих данных от Организации экономического сотрудничества и развития.
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