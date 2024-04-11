Кулеба заявил, что не верит в невозможность для США передать Украине ЗРК Patriot

Руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в разговоре со СМИ, что не верит в невозможность для Соединенных Штатов поставить киевской стороне зенитные ракетные комплексы Patriot.
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