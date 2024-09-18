Минпросвещения призвало ограничить число детей иностранцев в классах

АЛ

Александр Лагуткин

Границы должны быть закрыты. Въезд для работы только по временной рабочей визе и по запросу конкретного работодателя для конкретного работника. Под полную финансовую и уголовную ответственность работодателя. Работа только вахтовым методом. Срок вахты не более 90 дней. Проживание, справление религиозных обрядов, отдых после работы в закрытых вахтовых рабочих поселках без права выхода из них. Исключить общение работников с местным населением. При любом нарушении установленного порядка, режима проживания или работы, тем более любого нарушения закона, работник немедленно депортируется за свой счет или за счет работодателя с последующим запретом на въезд в Россию. После истечения вахты ( не более 90 дней) работник в составе вахты и под охраной отправляются в аэропорт с посадкой всех на самолет под контролем. Только после 5-ти лет работы по вахтовому , иностранец не имеющий нарушений законодательства и порядка может претендовать на временное разрешение на проживание в России сроком до пяти лет. Только после истечении данного срока и при отсутствии любых нарушений закона и порядка мигрант может претендовать на получение гражданства и только ему самому. Никаких родственников сюда. В случае любого нарушения закона (плоть до хулиганских проявлений) нарушитель должен автоматически лишаться гражданства и депортироваться на родину с последующим запретом на посещение России.