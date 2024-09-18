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Минпросвещения призвало ограничить число детей иностранцев в классах

Минпросвещения призвало ограничить число детей иностранцев в классах

В России школам и учреждениям дошкольного образования предложили ограничить в классах и группах число детей иностранцев, которые плохо владеют русским языком.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Почему семьи мигрантов в России?
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9 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Границы должны быть закрыты. Въезд для работы  только по временной рабочей визе и по запросу конкретного работодателя для конкретного работника.  Под полную финансовую и уголовную ответственность работодателя.  Работа только вахтовым методом. Срок вахты не более 90 дней.  Проживание,  справление религиозных обрядов, отдых после работы в закрытых вахтовых рабочих поселках без права выхода из них. Исключить общение работников с местным населением.  При любом нарушении установленного порядка, режима проживания или работы, тем более любого нарушения закона, работник немедленно депортируется за свой счет или за счет работодателя с последующим запретом на въезд в Россию.  После истечения вахты ( не более 90 дней) работник в составе вахты и под охраной отправляются в аэропорт с посадкой всех на самолет под контролем. Только после 5-ти лет работы по вахтовому , иностранец не имеющий нарушений законодательства и порядка может претендовать на временное разрешение на проживание в России сроком до пяти лет. Только после истечении данного срока и при отсутствии любых нарушений закона и порядка мигрант может претендовать на получение гражданства и только ему самому. Никаких родственников сюда.  В случае любого нарушения закона (плоть до хулиганских проявлений) нарушитель должен автоматически лишаться гражданства и депортироваться на родину с последующим запретом на посещение России.
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9 час.

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