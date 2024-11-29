Советское наследие Киева: почему украинские объекты стали легкой добычей для России

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Россия легко сможет уничтожить ключевые военные объекты на Украине благодаря детальному знанию их расположения со времен СССР, а «Орешник» делает киевский режим особо уязвимым.
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