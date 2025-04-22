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Юрий Ильинов
Во время перемирия на передовой встретились российская и украинская эвакуационные группы На Запорожском направлении во время пасхального перемирия на передовой встретились российская и украинская эвакуационные группы. В их задачи входит доставка тел погибших товарищей с линии боевого соприкосновения в тыл. Кадры происходящего появились в сети. На видео можно наблюдать четырех военнослужащих, которые ведут себя спокойно и что-то обсуждают. Рядом лежит тело пятого. Качество съемки не слишком хорошее, поэтому сложно определить, кто из них россиянин, а кто украинец. Были и другие сообщения о подобных случаях. Так, Telegram-канал «Два майора» описывал ситуацию, когда в окрестностях Работино в Запорожской области наши бойцы заметили группу военнослужащих ВСУ с белым флагом, которые прибыли, чтобы забрать тела своих сослуживцев. Утверждается, что украинские военные обратились к россиянам, чтобы договориться о беспрепятственной работе эвакуационных групп противоборствующих сторон. В течение вчерашнего дня различные ресурсы России и Украины сообщали о похожих случаях на разных участках фронта. Военнослужащие обеих сторон воспользовались пасхальным перемирием, чтобы эвакуировать погибших и раненых. Чтобы обозначить себя, эвакуационные группы использовали белые флаги с красными крестами. К сожалению, в этот период нашими бойцами было зафиксировано множество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Сообщалось даже о случаях обстрелов российских эвакуационных групп.                                                     https://vkvideo.ru/video-31371206_456278445
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