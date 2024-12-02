Статья Си Цзиньпина о сохранении традиционных устоев и развитии инновационной деятельности будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о сохранении традиционных устоев и развитии инновационной деятельности - важном подходе КПК к управлению государством в новую эпоху, будет опубликована в воскресенье.
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