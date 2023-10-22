В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая AlexCoderВ НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая AlexCoder В альянсе следят за происходящим в регионе Североатлантический альянс выражает обеспокоенность судоходством КНР по Северному морскому пути, принадлежащему России.