В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая AlexCoderВ НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая AlexCoder В альянсе следят за происходящим в регионе Североатлантический альянс выражает обеспокоенность судоходством КНР по Северному морскому пути, принадлежащему России.
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