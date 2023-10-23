Преподать урок: в ФСБ предупредили об атаках мошенников на учителей и врачей

Аферисты всё чаще пытаются получить личные данные врачей и учителей в столичном регионе — об этом предупредили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Москве и Московской области.
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