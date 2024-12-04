Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 14-летнего школьника в Подмосковье

Мальчика избили из-за жалобы классному руководителю.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, которое было заведено после избиение школьника в городском округе Лосино-Петровский.
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