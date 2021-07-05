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США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии

США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии

Вашингтон, 5 июля. Официальный представитель американского контингента в Ираке и Сирии Уэйн Маротто опроверг информацию о ракетном обстреле базы международной коалиции во главе с США неподалеку от сирийского нефтяного месторождения «Аль-Омар».

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