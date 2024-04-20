ТАСС: Адвокат Блиновской сообщила, что следствие просит продлить арест блогерши Следствие хочет оставить ещё на три месяца в тюрьме обвиняемую в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей, а также легализации денежных средств и имущества блогершу Елену Блиновскую.
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