В центре Тель-Авива протестующие потребовали сделки с ХАМАС

Многотысячный антиправительственный митинг с требованием заключить сделку для освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС, начался поблизости от зданий израильского правительства, 7 декабря сообщает РИА Новости.
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